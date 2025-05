Maestre destaca la importancia de las palabras de Sánchez tras el apagón: "El incremento de la economía de España en los últimos años se debe, sobre todo, al peso de las renovables"

Pedro Sánchez ha comparecido en el pleno de este miércoles sobre el apagón y el gasto en Defensa, sin embargo, ha sido el apagón lo que ha ocupado la mayoría del tiempo. El periodista Antonio Maestre quiere destacar unas palabras del presidente del Gobierno que considera clave para entender muchas de las cosas que se están hablando tras ese lunes en el que España se quedó sin luz durante unas horas.

"No voy a entrar en intentar explicar algo que no saben aún los técnicos, ni en cuestiones que me superan", asegura Maestre, aludiendo a las causas del apagón, que todavía están en investigación. Ahora bien, sí quiere incidir en las siguientes declaraciones de Pedro Sánchez, y señala: "La competitividad de España y el incremento de la economía en este tiempo se deben, sobre todo, al precio de la energía, y sobre todo al peso que tienen las renovables".

De este modo, Maestre asegura que "si eso, que es lo único que prácticamente podemos ofrecer ahora mismo en Europa y en el mundo para atraer inversión, lo echamos por tierra, España lo va a pasar mal durante mucho tiempo".