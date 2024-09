Este martes, 3 de septiembre, se votaba en el Parlament de Balares sobre la continuidad de Gabriel Le Senne (Vox) como presidente de la cámara después de romper en un pleno la fotografías de Aurora Picornell, una republicana asesinadas por el franquismo en la Guerra Civil.

El PP ha decido "abstenerse" y por ende, Le Senne seguirá siendo el presidente de esta institución. La votación de los populares no ha causado sorpresa al periodista Antonio Maestre: "Es una evidencia que si la víctima hubiera sido una víctima del terrorismo, y no del franquismo, como era Aurora Picornell, el PP no hubiera planteado esa posición", asegura.

Por tanto, añade y concluye Maestre, "el PP vuelve a incidir en que para ellos humillar a las víctimas del franquismo es tolerable, aceptable y algo que se puede permitir". En el vídeo podemos ver al completo la información.