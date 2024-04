Pedro Sánchez anunció este miércoles el inicio de un periodo de "reflexión" en el que también apuntó que valorará su continuidad como Presidente del Gobierno, tras la noticia de que un juez ha admitido a trámite la denuncia que el pseudo sindicato Manos Limpias interpuso a su mujer, Begoña Gómez.

Ante una posible dimisión de Sánchez, Antonio Maestre ha apuntado en Al Rojo Vivo que esa posible decisión daría una "lección" a la sociedad: "Me asquea profundamente que alguien no vea la gravedad de esta posible decisión. Si Pedro Sánchez dimite trasmite el mensaje que si no puedes doblegar desde la política, existe la posibilidad de doblegar desde lo personal atacando a la familia con las prácticas mafiosas de toda la vida".

"Implica que individuos que no aceptan lo que emana de las urnas, pueden tumbar a ese presidente yendo a por su mujer y sus hijas", ha añadido.