El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas ha hablado en 'Al Rojo Vivo' después de haber sido puesto en libertad. Acerca del retraso en su liberación, ha dicho que se considera "maltratado por Instituciones Penitenciarias y expresamente por el director del centro de Soto del Real". Según ha dicho, considera que no ha tenido trato de favor, sino todo lo contrario.



Bárcenas ha destacado la importancia que tiene la dignidad. Al respecto, ha subrayado que su dignidad "no la pisotea nadie, ni en Soto del Real ni en ningún sitio y como consecuencia de ello, el director del centro de Instituciones Penitenciarias pretendieron hacer la puñeta".



No obstante, el extesorero ha respondido que no va a tomar "ninguna acción" porque "hasta las 12 de la noche podía estar retenido".



Tras su liberación, Bárcenas destaca que quiere "retomar una vida lo más normal posible" e insiste en que Mariano Rajoy conocía la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular: "¿Cómo no va a conocer el señor Rajoy la contabilidad de la formación si recibía un sobre que le entregaba Lapuerta en su despacho y se lo llevaba al ministerio? Esas anotaciones son ciertas".



Acerca de ello, Bárcenas ha apostillado que hay firmas y anotaciones que lo demostrarían, ha instado a "no hablar sólo de Rajoy, sino de todas las personas que figuran en los papeles" y ha explicado que "esta sistema era una fórmula para compensar a quienes se iban al Gobierno".



En cuanto a su cambio de versiones, Bárcenas ha contestado que mantuvo la versión que al PP le interesó en un momento, "mintiendo delante de Anticorrupción", pero luego detalló todos los apuntes indicados en el contenido de la contabilidad.