Lucía Méndez: "No sé si con todo lo que estamos viendo el legado de Zapatero ya se puede salvar"

La periodista Lucía Méndez analiza en este vídeo el futuro judicial de Zapatero y las consecuencias que puede tener para el expresidente.

Este martes, ha aparecido publicada una nueva noticia sobre el caso Plus Ultra, donde está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: el juez Calama ha solicitado a EEUU permiso para utilizar como prueba el móvil del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, donde se recogen conversaciones de los directivos de Plus Ultra sobre el rescate de la compañía que ponen de manifiesto las gestiones que realizaron y que pueden ser claves para el caso.

Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, esta información, en la que se recogen conversaciones de los directivos de la compañía, fue puesta a disposición de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante un oficio remitido el 18 de marzo de 2026

La periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo', asegura que, de momento, ya estamos viendo cuáles están siendo las consecuencias para Zapatero de esta imputación, ya que "no ha asistido a ninguno de los actos a los que han sido invitados los expresidentes con motivo de la visita del papa. Creo que es un buen indicativo de la vida que le espera".

"Estaremos todos de acuerdo en que la caída y derrumbe moral de Zapatero no es cualquier cosa. Ni siquiera afecta solo al PSOE, sino a toda la izquierda. De alguna manera, la "superioridad moral" de la izquierda que tanto combate la derecha en las guerras culturales absurdas que tenemos aquí, está basada en el comportamiento de Zapatero", afirma Méndez, recordando que Zapatero regresó a la política para "salvar al PSOE y para salvar a Pedro Sánchez y se ha convertido en la gran referencia actual del PSOE".

Por tanto, analiza Méndez, "su caída moral y su derrumbe ético, es una cosa que afecta al futuro de la izquierda". Confiesa la periodista que si le dicen que "el nombre de Zapatero iba a estar ligado a rubíes, zafiros, esmeraldas y diamantes, hubiera pensado. "¿Tú estás loco? A mí déjame en paz. Eso es imposible" (...) Porque Zapatero representaba justo todo lo contrario de lo que está en ese sumario. Todo lo contrario".

Igualmente, tal como ella misma admite, para Méndez, "Zapatero representaba el expresidente mejor, el mejor talante, la persona que no insultaba a nadie, la honradez, la honestidad en su persona, en su Gobierno no hubo casos de corrupción. Es decir, todo eso es lo que ahora está en cuestión".

Por eso mismo, Joan Tardá, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, asegura que "esta trayectoria de honestidad, merecería culminarlo con una catarsis para salvaguardar la herencia, el legado y los intangibles". Sin embargo, "con todo lo que está ahí sabemos, ya no sé si se puede salvar en ese sentido", admite Méndez.

"El banquillo seguro que no", espeta Tardà. Pero "antes del banquillo le esperan unos años de calvario judicial, que eso no hay quien se los quite", subraya Méndez, confesando que al hablar con gente del PSOE "todavía no se lo puede creer literalmente".

Porque además, cuando el 17 de junio [el día en que Zapatero declara ante el juez en la Audiencia Nacional], "el expresidente se presente ante el juez con todas las explicaciones que le deba decir, no le van a desimputar. Eso no va a pasar", concluye Méndez.

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