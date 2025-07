Loreto Ochando, de Feijóo: "¿Va a dar lecciones de feminismo cuando ha despedido con abrazos a un exconselleiro del PP en Galicia acusado de acoso?"

Loreto Ochando, periodista de 'El Plural', considera que Alberto Núñez Feijóo traspasó una línea roja cuando el líder del PP insinuó que la familia de Pedro Sánchez pudo lucrarse con la prostitución. Feijóo, que buscaba exhibir autoridad, ha provocado una onda expansiva que rompe con el PNV, blanquea el discurso de Vox y volatiza su perfil moderado, tal como analizaron en laSexta Clave.

"Se traspasó una línea roja. Hizo referencia a las saunas y creo que es una metedura de pata brutal", afirma Ochando, confesando que muchos compañeros gais son usuarios de saunas y le decían que 'en la vida ha habido prostitución en esas saunas'. "Feijóo metió la pata", insiste.

Pero aún hay más. Para Ochando, Feijóo, ayer en el pleno extraordinario del Congreso, "se envolvió en la bandera del feminismo para hablar de todo lo que estaba pasando con la trama Koldo, y a mí se me abrían las carnes". Y así de contundente se muestra la periodista.

"Tú, ¿te vas a envolver en la bandera del feminismo cuando te acaban de condenar a casi 17 años a un exconcejal tuyo de Ponferrada [Pedro Muñoz] y no he visto al PP salir a condenarlo? ¿Tú, que has despedido con abrazos a un señor acusado de acoso sexual en Galicia y has dicho 'ojalá que vuelvas'?", asegura Ochando, refiriéndose en este último caso a la denuncia que la presentadora Paloma Lago interpuso a Alfonso Villares, ya exconselleiro do Mar de la Xunta, por acoso sexual. El político dimitió y fue despedido por el PP gallego entre abrazos y aplausos.

"¿De verdad vas a venir a dar lecciones de feminismo?", finaliza contundente Ochando.