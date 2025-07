Loreto Ochando desmiente el relato de Torre-Pacheco: "Anoche había 50 niños defendiendo a su vecino, no sembrando el miedo"

Desde el lugar donde se está produciendo una cacería contra inmigrantes, la periodista desmiente bulos y cuenta lo que ve: "Están hartos de convivir con el racismo" y aclara: "Los malos no son los niños magrebíes, son los que han venido a perturbar la paz de un pueblo".

Desde Torre-Pacheco, la periodista Loreto Ochando ha descrito en Al Rojo Vivo el ambiente que se respira en el municipio y lo que presenció la noche del lunes: "Lo que vi anoche fue una tensión que se palpa en el ambiente".

Ochando ha señalado que, mientras informaba desde allí, leyó en varios medios que las calles estaban tomadas por personas de origen magrebí sembrando el terror, y no ha dudado en desmentirlo: "No sé en qué pueblo estaba esa gente, pero desde luego no en el que estaba yo".

Relata que "había unos 50 chicos, casi todos menores de edad. Me acerqué, hablé con ellos y me explicaron: 'Estamos protestando porque esta gente, que no es de Torre-Pacheco, ha venido y ha destrozado el negocio de un vecino nuestro'".

La periodista ha dejado claro que la población local "está harta de convivir con el racismo" y ha profundizado en la situación que sufren los jóvenes migrantes: "Son chicos que han crecido entre miradas de soslayo, insultos y trato de ciudadanos de segunda".

Sobre los autores de las agresiones y disturbios, Ochando fue tajante: "Son nazis que han venido a perturbar la paz de un municipio. Los malos no son los niños que protestaban anoche, son ellos".