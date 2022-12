Según ha publicado la revista Interviú, el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, habría elaborado un documento con los "pasos" a seguir para la defensa de la Infanta Cristina..En un documento Horrach determinaría los pasos a seguir y traza las líneas que después ha seguido la defensa de la hija del rey.

Al repecto, desde Izquierda Unida muestran su descontento con lo ocurrido. Gaspar Llamazares, diputado de la formación ha visitado 'Al Rojo Vivo' y ha lamentado que la Fiscalía se haya convertido en "abogado de fensor".

Llamazares advierte de que la Justicia no está funcionando como debería porque el fiscal "no hace su papel", al interpretar un rol que no le corresponde.