Gaspar Llamazares entra en directo en 'Al Rojo Vivo' mientras se produce la declaración de Cascos en la Audiencia Nacional, una declaración de la que el político riojano no espera grandes cosas. "Ha habido quien ha esperado la verdad, nosotros no esperamos la verdad en las declaraciones de los testigos que pasan hoy por la Audiencia Nacional. Habrá silencios, si acaso negativas, pero no esperamos que los tres secretarios generales cambien su estrategia de lo que ha sido durante todo este momento", expresa Llamazares.

"Hasta ahora, la investigación ha acreditado que había sobresueldos y que esos no son legales. Segundo, sabemos que el texto no era un texto apócrifo. Era una contabilidad B acreditada por el fiscal y por el juez. Por último sabemos que nos encontramos ante una trama, no es un pillo que se ha beneficiado del PP", recuerda el diputado de Izquierda Unido, agrupación política personada en el caso instruido por el juez Ruz.

El propio Llamazares desde su partido ha sido uno de los principales detractores de la gestión practicada por Mariano Rajoy. izquierda Unida se ha erigido en portavoz de la causa contra el presidente del Gobierno: "El señor Rajoy ha tenido un gran patinazo en la reciente comparecencia. Por una parte, el rechazo a comparecer que ha sido un escándalo a nivel internacional. En segundo lugar, su gran error es mentir en esa comparecencia sobre su relación con Bárcenas. Ha intentado seguir la lógica de que Bárcenas es un pillo, no es verdad, este ha sido muy importante en el partido y esto está siendo acreditado en los últimos tiempos".

Y va un paso más allá, pide la dimisión del líder popular: "Nosotros seguimos planteando que este presidente no es digno de este país. No solamente no lidera el país, no solamente no tiene legitimidad de ejercicio que es muy importante para un presidente, sino que además no tiene confianza a nivel internacional. Seguiremos pidiendo su dimisión en la Cámara y fuera de la Cámara, nosotros como sabe no tenemos el número de diputados suficiente para pedir la moción de censura, por tanto pedimos su dimisión públicamente y también movilizaremos a la sociedad para pedir esa dimisión".

La protesta contra el presidente no se quedará en palabras. Llamazares anuncia movilizaciones en octubre, unas protestas orientadas a conseguir la dimisión de Rajoy y posterior convocatoria de elecciones generales. "Estamos preparando una movilización con otros colectivos para el mes de octubre. Seguiremos presionando social y políticamente para que dimita Rajoy y para que se convoquen elecciones, porque no es un problema únicamente del señor Rajoy, sino que es un problema del Partido Popular que también engañó a los ciudadanos desde el punto de vista de la financiación de su partido en los últimos años".