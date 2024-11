Lamet asegura que Cerdán está "muy dolido": "Si fuese por su familia, habría dejado ya la política"

El presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, señaló en su declaración ante la Audiencia Nacional a Santos Cerdán, diputado socialista en el Congreso y Secretario de Organización del PSOE. En concreto, aseguró que Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos le pagó 15.000 euros en efectivo en "un bar enfrente de Ferraz".

Juanma Lamet ha indicado en Al Rojo Vivo que Santos Cerdán está "muy dolido y jodido" por estas declaraciones. El periodista ha desvelado que el diputado socialista califica de "canallada" que Aldama le acuse sin pruebas.

"Asegura que no conoce a Aldama y no se ha cruzado con él", ha señalado Lamet, reconociendo que, si fuese por su familia, Cerdán ya habría dejado la política. "Su hermana le escribió para decirle que lo deje ya porque no merece la pena verle expuesto a tanta presión".

Sin embargo, el periodista ha reconocido que él cree que para el diputado socialista es "menos peligroso" lo que pueda decir Aldama que lo que pueda decir José Luis Ábalos.