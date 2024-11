Juanma Lamet, sobre Lobato: "Tiene muy difícil continuar, ha cruzado la frontera de la desconfianza de sus propios compañeros"

"El PSOE Madrid siempre ha sido algo así como la 'casa de Tócame Roque', ya que no ha habido un solo momento, desde Joaquín Leguina, que no haya sido un auténtico polvorín", afirma Juanma Lamet, periodista de El Mundo, tras lo ocurrido en las últimas horas con su actual líder, Juan Lobato.

Después de que éste se negase a dimitir, el periodista asegura que "Lobato tiene muy difícil su continuidad en el PSOE Madrid, después de haber cruzado la frontera de la desconfianza con sus propios compañeros".

En cuanto a la información que está guardada en la notaria [a la que acudió Lobato], según Lamet, "puede impactar al propio Óscar López [en aquel momento, jefe de gabinete de Pedro Sánchez] porque quien le cuenta esa información a Lobato era la entonces jefe de gabinete de Óscar López".

Por lo que -añade- que "si estas sospechas que eleva Lobato (aunque él no contempla que fuera una filtración ilícita de un documento ilegal de compartir), estaríamos hablando de un posible delito cometido desde la Moncloa y del que él sería partícipe. Algo que no sabremos hasta que no conozcamos las actas".

Pero en lo orgánico, en lo que respecta al partido, "a Lobato lo dan por amortizado en el PSOE", asegura Lamet, añadiendo que cree que "su única bala es que se sepa que realmente hubo una irregularidad en la gestión de ese correo que la Fiscalía tenía sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y sus irregularidades, pero otra cosa es compartirlo (que es ilegal). Por lo que Lobato puede morir o morir matando". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.