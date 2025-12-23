Juanma Lamet, tras las elecciones en Extramadura: "El PP deberá pactar con Vox, pero solo en acuerdos de mínimos"

El periodista analiza el escenario tras las elecciones extremeñas y el pulso entre PP y Vox. Advierte de un dilema "existencial" para los populares, critica errores de campaña y defiende pactos de mínimos para reflejar el giro a la derecha.

El periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, ha ofrecido su lectura tras las elecciones extremeñas y sobre lo que puede ocurrir entre Vox y el PP. Según Lamet, "Vox no quiere entrar en el Gobierno; de hecho, es más eficaz y hace más daño a María Guardiola desde fuera, porque así puede imponerle más condiciones".

Lamet señala que el PP afronta un dilema existencial que va más allá de Extremadura en su relación con Vox: "susto o muerte". El susto consiste en competir por el electorado fronterizo, acercarse algo más al estado de ánimo indignado de Vox e intentar disputarles el espacio. La muerte, en cambio, sería dejarle toda la derecha libre a Vox.

Esa es, según Lamet, una lección de la que el PP debería haber aprendido tras las elecciones extremeñas. También subraya que "el liderazgo hay que ejercerlo y no se puede dejar ni una batalla por dar". En este sentido, considera que fue un error no acudir al debate, otro error dejar la campaña "cortocircuitada y en negro" durante tres días, y un tercer error que María Guardiola no fuera ella misma durante el periodo clave de la campaña, especialmente en la segunda semana.

Lamet destaca además a un Vox "muy empoderado" y sostiene que las alternativas para el PP pasan por "pactar con Vox, pero mediante un pacto de mínimos, un mínimo común múltiplo que permita que ese 60% del electorado que ha votado a la derecha —y que supone un cambio clarísimo— se vea reflejado en el Gobierno".

Por último, añade: "La tentación de querer pactar con el PSOE la puedo llegar a entender, pero creo que, de cara al ciclo electoral, al PP le vendría muy mal volcarse más en un pacto con el PSOE, con un Gallardo ya dimitido, que en intentar meterse en el ‘turrón’ con Vox".

