José Yélamo ha destacado en Al Rojo Vivo que "la cosa con José Luis Ábalos ha cambiado muchísimo desde el sábado pasado" cuando el exministro de Transportes fue al plató de laSexta Xplica. "Fue el primer medio al que fue y teníamos poca información del sumario. Él me dijo que estaba 0 preocupado por su situación judicial, y le he vuelto a preguntar hoy con toda la información que tenemos y me vuelve a decir que está 0 preocupado", ha señalado el periodista.

En este sentido, Yélamo ha destacado que le llama la atención que Ábalos "dice que otra cosa diferente es la politización del proceso judicial". "Dice que en este contexto ha pasado a ser accesorio, y que la diana se ha puesto en otro", ha subrayado el presentador, quien ha afirmado que en este asunto "hay una cosa importante, y son las fechas".

"Hemos conocido que el sumario refleja que el 2 noviembre, hace tres meses, Koldo recibe en la marisquería La Chalana al número 3 del Ministerio de Transportes, que lo era con Ábalos, lo fue con la ministra posterior y los sigue siendo ahora. Solo dos días después, Ábalos recibe una documentación que le da el hermano de Koldo", ha indicado José Yélamo, quien ha recordado que "Ábalos reconoce que había pedido esa documentación", y al preguntarle por la reunión de Koldo, le ha dicho al periodista que "entiende que es para darle esos papeles". "Lo que me sorprende es que la entrega es en mano, con una quedada en una marisquería y con unos papeles que no te entregan por correo electrónico. No sé si era para no dejar huella o rastro digital", ha concluido.