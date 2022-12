Jorge Trías, ex diputado del Partido Popular, ha ratificado ante el juez que sí había una contabilidad B en el PP y habló de los famosos papeles de Bárcenas publicados por 'El País'. Trías asegura que no fue él quien filtró esos papeles, que no los fotocopió; solamente los estudió durante dos horas en su despacho.

Según Trías, cuando lo leyó supo que, al margen de que pudiese haber un delito fiscal, lo que significaban esos papeles era un escándalo político. Jorge Trías volvió a declarar que lo de los sobres era una práctica generalizada, y que dentro del partido lo sabía todo el mundo.



Dos horas de declaración ante el juez Ruz en la que Jorge Trías habló de sobres con dinero en efectivo que hacían de complementos del sueldo. No lo cobraban todos dentro del Partido Popular, solamente a partir de cierto nivel. Trías habló de cantidades, de 10.000 euros al mes y de ahí hacia abajo según cargos y responsabilidades. Según Jorge Trías, algunos no declaraban ese dinero.