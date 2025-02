Jordi Évole desvela a Jokin Castellón el bulo de la DANA que se tragó: "Decía, 'la madre que los parió, estos políticos'"

Jokin Castellón, presentador de Conspiranoicos, enseña en este vídeo de Al Rojo Vivo su entrevista a Jordi Évole, quien le confiesa si le preocupa la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y de los oligarcas en EEUU. "Elon Musk no se esconde y creo que puede ser una tendencia, que parte de estos nuevos ricos tengan una cierta vanidad por salir en los medios y tener protagonismo", explica el presentador de Lo de Évole, que destaca que "ese status quo que están generando no va a durar tanto como ellos creen".

"Trump la cagará gobernando, porque serán indefendibles algunas de las cosas que haga y todos estos van a quedar retratados", afirma Évole, que reflexiona en el vídeo: "El público, al final, por más que le controlen estos cuatro todo lo que le llegan a su móvil y red social, acabas diciendo 'no me times'". "Ese exhibicionismo les va a acabar pasando factura", explica.

Además, el periodista también habla de cómo se ha tragado algunos bulos. "Me pasó con unas imágenes de la DANA", explica Évole, que detalla que "había un montón de coches oficiales y lo vendían como que las autoridades estaban llegando a Paiporta, o no sé qué población era". "Tú lo veías y decías, 'la madre que los parió, qué hacen todos estos tipos políticos aquí con este séquito entrando en el pueblo con la gente echa polvo", recuerda.

"Tuve la suerte de que hubo una persona que dijo que no correspondían al séquito de los políticos sino que era la llegada de muchas unidades de la Policía Local", explica Évole, que confiesa: "Yo, en el momento en el que lo vi, si me dejo llevar por el impulso, yo me sumo a la fiesta y digo si no tendrán vergüenza, y luego resulta que no es verdad".