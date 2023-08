El magistrado Joaquim Bosch explica en Al Rojo Vivo que "el Código Penal indica que hay una pena de 1 a 4 años de prisión para quien realice actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, en los supuestos en los que no hay violencia ni intimidación.

Y esto es algo -añade el magistrado- que "ha sido interpretado por la jurisprudencia de forma bastante uniforme, en el sentido de considerar numerosos casos que un beso en los labios sin consentimiento de la mujer afectada supone un delito contra la libertad sexual y hay multitud de condenas y confirmaciones también por parte del Tribunal Supremo".

No obstante, destaca que hay determinados sectores en la sociedad, especialmente "sectores machistas" que consideran que esto no es para tanto o que es exagerado pero "creo que debemos estar de acuerdo que nuestro ordenamientos jurídico no puede tolerar que se vulnere la liberad de las mujeres imponiéndole actos sexuales sin su autorización", asegura el señor Bosh.

En cuanto al caso concreto del beso de Rubiales a la jugadora de fútbol profesional Jenniffer Hermoso, "hay versiones contradictorias" y se tendrá que celebrar, si se abre un procedimiento a partir de las diligencias que ha abierto la Fiscalía, si hay una sentencia condenatoria en el caso de que se prueben los casos de la acusación".

Hay que añadir también, explica el magistrado que "hay jurisprudencia que indican que en algunos supuestos de amistad muy intima o relaciones familiares, un beso en los labios si no hay connotación sexual o no hay abuso de superioridad no sería delito, por ello es en un juicio donde se podrá determinar si en este caso, nos encontramos con un delito contra la libertad sexual".

En el video podemos conocer la explicación al completo del magistrado Bosh, así como si, en este caso concreto, se necesitaría o no la denuncia de Jennifer Hermoso.