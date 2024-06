Joaquim Bosch ha indicado en Al Rojo Vivo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una noticia "muy positiva", destacando que "la degradación institucional ya era extrema".

El magistrado ha recordado que el CGPJ simboliza de manera muy especial el Estado de derecho, "que las leyes deben cumplirse". Por tanto, no podía seguir estando "fuera de la Constitución y de la ley".

"Atrás queda una etapa lamentable", ha asegurado. Sin embargo, ha destacado que los dirigentes no pueden decir que es un pacto para "despolitizar la Justicia" al mismo tiempo que se reparten por cuotas la cúpula judicial. "El lenguaje verbal no coincide con el no verbal", ha indicado.

De esta forma, Joaquim Bosch ha explicado que el sistema ha sido el mismo que en las últimas décadas. "Es el mismo que nos ha llevado a esta situación, ojalá esto cambie en el futuro", ha confesado.