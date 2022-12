El diputado de ICV, Joan Herrera, ha estado en el plató de 'Al Rojo Vivo' el día en el que el Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta alternativa del 9N en Cataluña.



Herrera ha dicho que este domingo va a "expresar una participación" y ha justificado que "había mucha gente que no pensaba formar parte del proceso participativo puesto en marcha por Artur Mas, pero ahora lo va a hacer tras la prohibición del PP".



El diputado ha denunciado que "impugnar una reivindicación lleva a enconar una respuesta posterior". "No puedo quedarme en casa ante la prohibición del PP de una movilización", ha agregado.

De cara a un futuro, Herrera ha interpretado que "va a haber muchas expresiones que querrán votar y la consulta va a quedar pendiente de celebrarse".

En concreto, Joan Herrera ha revelado que va a votar "que sí a que Cataluña sea estado propio y establezca un marco de nuevas relaciones con el Estado y a la vez no a la independencia porque no es la mejor solución, pero las cosas no pueden seguir como hasta ahora".