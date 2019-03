Irene Villa, tras la imputación de Zapata: "Disculpas aceptadísimas y perdonado está"

HA SIDO CITADA COMO TESTIGO

La reacción de Irene Villa tras la imputación de Guillermo Zapata por el juez Pedraz no se ha hecho esperar: "Disculpas aceptadísimas y perdonado está". "No me parece algo terrible", ha asegurado Villa, para quien el tuit publicado sobre ella por Zapata "es un chiste que existe y él ha reproducido".