El responsable de Podemos, Íñigo Errejón, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' cuál es la situación interna de la formación. Al respecto, ha afirmado que "en Podemos cabe todo el mundo pero no cualquier cosa". Además, ha subrayado la importancia del momento actual para Podemos y ha dicho que su partido "no es un barco al que cualquiera se pueda agarrar para seguir en la política de enchufes que las anteriores formaciones no garantizan".



Acerca del resultado del último barómetro de laSexta, en el que Podemos se consolida como tercera formación política, Errejón ha destacado que aspiran a "ser la primera fuerza política del país". Además, ha añadido que "se equivocan quienes tratan de etiquetar a Podemos como partido viejo" y subraya que parte de la intención de voto hacia su partido procede de ciudadanos descontentos del PP. Errejón ha insistido en que el apoyo de Podemos "viene de posiciones muy diferentes y de recuerdo de voto muy diferente".

Asimismo, ha cuestionado el argumentario de PP y PSOE acerca de Podemos, "ideas difíciles de distinguir" y ha justificado que "creen que la pelea política en España es un enfrentamiento privado a dos, basado en el sistema de vasos comunicantes donde uno sube al tiempo que otro baja".