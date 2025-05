Ignacio Urquizu: "El PP contribuye a degradar la política de nuestro país permitiendo que Mazón siga"

Carlos Mazón sigue 'atrincherado' en su postura de no hacer autocrítica sobre la actuación de su Gobierno durante la DANA que costó la vida a más de 220 personas en la Comunitat Valenciana. Una nula autocrítica que, para Ignacio Urquizu, contribuye a asociar su figura con la degradación política.

"Todo lo que tiene que ver con la DANA está empezando a sonar a degradación política. Creo que la presencia de Mazón cada día en el cargo está haciendo que ser presidente de la Generalitat esté cada día más degradado y tenga menos valor", ha explicado.

Además, el profesor de Sociología en la UCM ha apuntado que ni Mazón ni el Partido Popular han actuado como deberían desde la catástrofe: "Todo lo que ha sucedido, además, tiene que ver con todas las cosas que están mal en nuestro país a la hora de funcionar. No es posible que no se puedan asumir responsabilidad, o no se asuman cuando alguien se equivoca, y Mazón no la ha asumido en ningún momento. Y el PP tampoco está actuando como debería estar actuando, que es exigir a Mazón que deje ya su cargo".

"Cada día que pasa, el PP está contribuyendo a degradar la política de nuestro país permitiendo que Mazón siga al frente de la Generalitat", ha concluido.