La asignatura de Religión va ser parte importante del curriculum del alumno porque a partir de ahora cuenta para elaborar la nota media. No solamente eso sino que, por tanto, también será parte importante para saber si un alumno podrá o no estudiar con beca. La asignatura de Religión va a tener un valor que no tenía desde 1990.

A partir de ahora, la religión volverá a ser parte importante del curriculum, tanto como cualquier otra, no así educación para la ciudadanía. El otro gran triunfo de la iglesia, responde a sus peticiones y que Wert ha concedido. Ya no habrá educación para la ciudadanía, habrá otra asignatura que en primaria se llamará 'Valores Culturales y Sociales' y 'Valores Éticos' en secundaria. Hay que decir que Religión y esta asignatura no son excluyentes y que, por tanto, se van a poder estudiar conjuntamente.

Y la otra tercera gran pata de esta reforma educativa que respalda a la iglesia es que se va seguir financiando a aquellos colegios que segregan por sexos. Ahora mismo hay como unos 70 centros concertados en los que los niños y las niñas no se mezclan en clase, la mayoría por cierto, vinculados al Opus Dei.