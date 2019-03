Hibai Arbide: "La campaña del miedo está funcionando, aumenta la sensación de que ganará el 'sí'"

periodista de Diagonal y CTXT, en 'AL ROJO VIVO'

Hibai Arbide, periodista de Diagonal y CTXT, analiza desde Atenas el minuto a minuto de las negociaciones entre Grecia y la Troika y la sensaciones que se viven entre los griegos a pie de calle. "Era lógico que Tsipras convocara un referéndum y que pidiera el voto a favor del 'no'. Lo que sí quiero destacar es que hablando con la gente, aumenta la sensación de que ganará el 'sí'". "Toda la gente con la que he hablado me dice que votará 'no' aunque tienen la sensación de que ganará el 'sí'", añade Arbide. Una sensación que justifica porque "las televisiones griegas están permanentemente hablando de los peligros de que Grecia se vaya del euro". "La campaña del miedo está funcionando", destaca el periodista.