Rafael Hernando ha responsabilizado al anterior Gobierno de los problemas de seguridad que haya o no en el tramo del accidente de Santiago. "Yo he puesto en evidencia lo que han relatado los responsables de las infraestructuras en el Congreso de los Diputados. En ese tramo se produjeron una serie de cambios que afectaron al trazado. Quiero pensar que no, pero me parece improcedente que haya quien piense que ahora los responsables que se decidió en el pasado es el actual responsable de Adif que lleva 4 meses", explica Hernando.

"Aquí ha habido un accidente y el responsable evidente ha sido el conductor que llevaba un tren a 180 por una curva en la que había que circular a 80. A partir de ahí se ha creado una comisión de Fomento que va a analizar la seguridad del conjunto de los trenes, porque nuestro sistema ferroviario es de los más seguros y modernos del mundo", sentencia orgulloso el político popular.

La diputada madrileña Gómez Limón, directamente afectada en el accidente de Santiago, ha afirmado que Hernando está representando los intereses de Adif, algo que al portavoz popular le parece improcedente. "Entiendo que es una víctima directamente afectada, le he deseado su recuperación pero entenderá que no comparta su opinión. Lo que no voy a hacer es lo que hizo el PSOE en 2003 en Chinchilla cuando le echó la culpa del accidente al ministro de Fomento".