Gonzo explica en Al Rojo Vivo la importancia que tiene el testimonio de Arturo Béjar, extrabajador de Meta, quién contó y confesó en el especial de Salvados, 'Redes sociales. La fábrica del terror' -que hoy a partir de las 22.30h se emite en laSexta la segunda parte y última parte-, su desgarradora experiencia con la empresa tecnológica.

Cuando Béjar era responsable de Protección y Cuidado de Facebook, realizó un revelador estudio sobre los daños que estaban sufriendo los usuarios de Instagram, particularmente los niños. Sin embargo, tal como denunció en Salvados, la empresa no adoptó medidas tras conocer los resultados. Según Béjar, "no quieren saber cuando un menor tiene acoso sexual, no quieren saber cuando un menor se encuentra un contenido de suicidio que no viola las reglas ni cuando un contenido violento te deja una ráfaga de daño".

Es más, tal como confiesa Béjar, "si él (Zuckerberg) quisiera mañana decir: 'No quiero que ningún adolescente sea expuesto a contenido de suicidio o contenido violento', en tres a seis meses eso desaparece. Tienen la infraestructura pero no la voluntad", asegura. "No sólo no hace nada para evitarlo, sino que lo promueve".

"Prefieren ganar dinero aunque le cuesta la vida y la salud mental a los menores, y pese a las preocupaciones de los familias", asegura Gonzo, quien cuenta además, que Béjar consiguió sentar en el banquillo a Zuckerberg mientras detrás había un grupo de padres de hijos/as que se habían suicidado o que habían padecido un trastorno de alimentación, por culpa del contenido que venían de forma abusiva en Meta.

"La respuesta que le da Zuckerberg a las familias. cuando el Senador le pregunta si quiere decirles algo fue la siguiente: 'Siento por lo que han pasado, para ello seguimos invirtiendo millones de dólares'. Sin embargo, Béjar nos desvela que las herramientas que puso Meta en marcha a través de esa crisis, eran mentira. Eran un trampantojo", concluye Gonzo.