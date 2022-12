Germinal Castillo es portavoz de la Cruz Roja de Ceuta y ha mostrado cuál es la posición de esta institución respecto a la inmigración, fenómeno que en ocasiones termina en tragedia.



Acerca de la labor que lleva a cabo la Cruz Roja en la zona, destaca que hay "muchos voluntarios movilizados" y establece la existencia de diferencias "totalmente distintas" entre su trabajo y el que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad.



Sobre la posible modificación de la ley de extranjería, no entra a analizar las cuestiones políticas, "no vamos a valorar lo que hacen las formaciones políticas". No obstante, sí hace un llamamiento a tratar, desde todos los puntos de vista, la inmigración de una forma distintas, "ganaríamos todos mucho si pusiéramos el foco de forma diferente, siempre hablamos de la inmigración como algo difuso", critica.



Acerca de la cantidad de inmigrantes que podrían tratar de llegar hasta España, admite que no cuentan con cifras, "no sabemos cuántas personas puede haber intentado llegar", pero sí destaca que, por su parte, intentan "que los inmigrantes tengan una vida digna" y sentencia que "los inmigrantes van a seguir llegando en busca de una vida mejor".