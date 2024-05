El periodista de El Independiente, Francisco Carrión, tiene claro qué significa la visita de Santiago Abascal a Netanyahu, el mismo día en que España reconoce formalmente el Estado de Palestina: "Es la nada", afirma el periodista en Al Rojo Vivo; de hecho "en Israel ha pasado totalmente desapercibido".

El programa electoral de Abascal en las elecciones generales de 2023, "no citaba en ningún momento el conflicto palestino-israelí, ni mostraba ningún apoyo a Israel ni a Palestina.. Son 168 páginas en las que la política exterior brilla por su ausencia que es un poco la esencia del partido y de quienes lo manejan", explica Carrión.

Pero es que además, expone el periodista, es que "esta visita le crea problemas a Abascal". "Porque el gobierno de Netanyahu tiene en su seno a judíos radicales ultraortodoxos que están lanzando ataques contra cristianos en Israel y en Palestina, contra el clero y también contra iglesias... Creo que desconocen (Vox) mucho de política exterior", añade el periodista.

Y por último -sostiene Carrión- es que no entienden (Vox) que esto no es un problema de derechas ni de izquierdas sino de derecho internacional, de aplicar la legalidad internacional... Y que en España, además, la opinión pública no tiene ese debate: el 78% de los españoles apoya el reconocimiento del Estado palestino, es algo que va más allá de las líneas ideológicas y sectarias", señala. En el vídeo, al completo su intervención.