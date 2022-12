Según Luis Bárcenas, pocos se escapaban del conocimiento de esa financiación B del Partido Popular. Una práctica generalizad extendida dentro del PP, según Luis Bárcenas. Una de las personas a las que apuntó fue Francisco Álvarez Cascos. Según el extesorero, Cascos no sólamente conocía sino que, además, supervisó esos fondos de dinero negro durante su etapa de secretario general del partido, esto es entre 1990 y 1993.



Cascos, según Bárcenas, sería el encargado de indicar a quién, a qué dirigentes se les debían entregar los sobresueldos. También le señaló como el conseguidor de fondos, como el recaudador de los empresarios, llegando a conseguir presuntamente para el PP 47 millones de las antiguas pesetas.



Pero no es todo, Bárcenas habló de secretarios generales del partido y de presidentes de cada nivel orgánico y al ser preguntado, según algunas fuentes, dijo que "desde luego" conocían la existencia de esa caja B del PP la cúpula de la cúpula: José María Aznar y Mariano Rajoy. Eso, según la versión de Luis Bárcenas, que, por otra parte, no mencionó sus nombres, los de Aznar y Rajoy, en este aspecto.



Mencionado expresamente por Bárcenas, además de Cascos, fue Ángel Acebes. Según Bárcenas, él, Acebes, le habría dado instrucciones a Lapuerta para que utilizara 500.000 pesetas del dinero de la Caja B del Partido y utilizarlo en ampliar capital de LibertadDigital.



En esas cinco horas de declaración, Luis Bárcenas dio detalles de esas cajas B del partido. Cajas B por lo que cuenta repartidas a diestro y siniestro por todas las regiones del PP y con la que, cuenta Bárcenas, se pagaba de todo, desde obras, hasta campañas pasando por trajes. "El PP pagaba siempre en negro una parte de sus campañas", frase de Luis Bárcenas.



Apuntes iniciados por Rosendo Nasiero, que pasaron después a ser controlados por Álvaro Lapuerta y que a la salida de Lapuerta, le llegaron (como gerente y luego extesorero) a Luis Bárcenas. Dice Bárcenas que tras la marcha de Lapuerta él se encuentra con una caja B que tenía 8 millones de pesetas, unos 48.000 euros.

¿Qué se pagaba con ese dinero B? Pues, si lo que dice Bárcenas es cierto, se pagaban campañas electorales. Dice que "los donantes se desvivían por darles dinero en campaña". Así nos toparíamos directamente con dinero B en la campaña de 2004 del entonces candidato Rajoy, 200.000 euros entregados por Juan Cotino. Y con dinero B también, presuntamente, en la campaña de Cospedal de 2007. También 200.000 euros en este caso a cambio de una contrata.



Elecciones, pero también obras y reformas de sedes. Empezando por la de la calle Génova. Bárcenas le contó a Ruz que el PP había pactado ahorrarse el 8% de lo que costase la reforma de la sede central del PP pagando una parte en B. Una buena parte, más de la mitad. Ese es el trato con el arquitecto Urquijo, más de la mitad en negro, a cambio de esa rebaja del 8% del coste total.



La sede de Génova y también la sede de La Rioja. Sede que se habría pagado en parte con los 200.000 euros de dinero negro que habría pasado por Madrid para ser blanqueado.