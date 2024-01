El secretario general de Junts per Catalunya (Junts), Jordi Turull, ha señalado que si el Estado "se niega en redondo" a que se pueda celebrar un referéndum en Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez quizá tenga que decir "colorín colorado" a la legislatura.

Fidel Masreal ha reaccionado a esta amenaza asegurando que es algo que Junts ahora mismo no puede obtener. "Puigdemont no lo pidió", ha recordado, asegurando que él ya sabía que no era posible. Por tanto, considera que esta amenaza no se va a materializar.

El periodista ha analizado en Al Rojo Vivo el cambio interno que está experimentando el partido independentista, asegurando que "está metamorfoseando en un partido clásico". Una situación que está provocando que se genere un debate interno.

"Se están dando cuenta de que están entrando en el juego político como hacen todos los partidos que tienen una posición decisiva en Madrid", ha explicado el periodista, asegurando que esta es una cuestión que les ha llevado a preguntarse quiénes son.

Masreal ha aclarado que el debate interno que se está produciendo tiene que ver con saber si son "un movimiento que iba a hacer la revolución en términos del referéndum" o se han convertido en "un partido clásico".