El secretario general de Junts per Catalunya (Junts), Jordi Turull, ha señalado que si el Estado "se niega en redondo" a que se pueda celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez quizá tendrá que decir "colorín colorado" a la legislatura. Así lo ha indicado en una entrevista en TV3, donde, preguntado por unas declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que dijo que "nadie puede asegurar que no habrá referéndum", respondió que "claro, nadie lo puede asegurar". "Nosotros somos los primeros que decimos que sí habrá", apuntó.

En este sentido, matizó que la "única cosa" que puede "quitar legitimidad" al referéndum celebrado 1 de octubre de 2017 y a la declaración unilateral de independencia es "un referéndum vinculado y pactado con el Estado". "Para eso estamos en este acuerdo en el que pondremos lo bueno y mejor para que esto salga bien", destacó.

Sobre la situación en la que se encuentra la ley de amnistía, aclaró que desde el punto de vista político Junts está "muy satisfecho" con el texto, pese a que juristas, jueces y abogados ya han escrito al respecto y, en algunos casos, "ya hemos visto qué intenciones tienen". Ahora, comentó, el debate es "entre abogados para blindar mucho más la ley" por si alguien cree que puede haber "una grieta", ya que la cúpula judicial "quiere intentar boicotearla". "Es una discusión estrictamente jurídica que están teniendo los abogados de las formaciones políticas que la han apoyado", subrayó.

En concreto, lo que están haciendo, según Turull, es ver qué enmiendas se pueden presentar para "blindar mucho más" la ley. "Nos gustaría que esta negociación no fuese in extremis", dijo, y que a lo largo de esta tarde o a primera hora de mañana "se hayan puesto de acuerdo", ya que el plazo para presentar enmiendas parciales acaba mañana a las 18.00 horas. "Creemos que todas las fuerzas políticas están muy bien asesoradas por muchos abogados y seguro que se pondrán de acuerdo en dos temas, en garantizar la aplicabilidad inmediata de la ley y en la extensión de la ley de amnistía. La idea es que se llegue a un acuerdo", señaló Turull.

Una nueva reunión PSOE-Junts en enero

Sobre la reunión que tendrán el PSOE y Junts con la figura del mediador, Turull comentó que será en el mes de enero "seguro". "Este mecanismo, vista la experiencia la otra vez, con todas aquellas escenas del aeropuerto y seguimiento, nos ha pedido no discreción, sino secretismo, pero que hay fecha para el mes de enero sí", apuntó. Preguntado sobre de qué se hablará en la misma, explicó que "de los grandes temas que pusimos sobre la mesa, que es a partir del reconocimiento nacional de Cataluña el tema del referéndum y el tema de la financiación de Cataluña".

De lo que no hablará, comentó, será del tema de la delegación de competencias en materia de inmigración. En paralelo, manifestó, su partido acordó tener reuniones con el PSOE para "no despistar ni desorientar" y que no pase lo del otro día, de llegar "al último minuto al último segundo". "Tenemos que encontrar un tipo de protocolo de actuación que vaya mejorando este funcionamiento", concluyó.