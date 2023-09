La RFEF sigue tensionando a las campeonas del mundo. En las últimas horas, las 15 jugadoras que se negaron a acudir a La Roja han sido seleccionadas y se enfrentan a graves sanciones en caso de no presentarse en la convocatoria. Un hecho que ha provocado la indignación del Gobierno y de las propias deportistas.

El director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, también ha realizado un alegato ante esta injusticia en laSexta. "Ellas quieren vestir La Roja, no tengan dudas. Pero piden respeto, dignidad, el fin del a impunidad de los comportamientos inaceptables de algunos que todavía forman parte de la Federación. No se olviden, los cómplices de Rubiales siguen ahí, siguen controlando buena parte de la Federación, y ellas no quieren soportarlo. Tienen razones más que sobradas para ello", ha aseverado.

El presentador ha destacado también la rueda de prensa en la que la nueva seleccionadora aseguró que había hablado con las jugadoras antes de convocarlas: "Montse Tomé se ha comportado en las últimas horas como una marioneta de sus jefecillos". "Su gestión al frente del equipo nacional ha comenzado con mentiras, con grandes mentiras. Ella no habló con todas las jugadoras sobre la convocatoria, y por supuesto no habló con Jennifer Hermoso sobre que ahora hay que protegerla".

Así, ha destacado que "nuestras jugadoras quieren cambios profundos, y los quieren porque han sido víctimas de una gestión lamentable y reprobable". "Los actuales responsables de la Federación se habían comprometido con ellas a cambios serios, no se han materializado y no se fían. Como para fiarse, la gestión de estos días, las mentiras desde la Federación y la incapacidad para escuchar a las jugadoras son una demostración del desastre de una RFEF que es una vergüenza para España en todo el mundo", ha añadido.

"Ahora han apostado por declarar la guerra contra ellas. Órdago prepotente e impresentable, y nuestras futbolistas están demostrando valor y coraje descomunal porque saben lo que se están jugando: el ser castigadas con la prohibición de hacer lo que más aman en el mundo, jugar al fútbol", ha zanjado Ferreras en Al Rojo Vivo.