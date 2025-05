Ferreras responde a Gallardo: "Cuando haces lo que dijiste que no harías, la gente saca conclusiones"

Antonio García Ferreras ha reaccionado a las explicaciones que ha dado Miguel Ángel Gallardo sobre su cambio de opinión. El dirigente socialistahabía asegurado que esperaría para entrar en la Asamblea de Extremadura hasta que se cerrara la causa en la que está investigado.

Sin embargo, se ha tenido que tragar sus propias palabras al incorporarse al parlamento autonómico, lo que supone su aforamiento. Una decisión que tiene como consecuencia que cinco de sus compañeras tengan que renunciar para que él pueda conseguir entrar.

"Las explicaciones son complicadas cuando has dicho que no vas a hacer una cosa y en dos meses cambias de opinión y haces exactamente lo que dijiste que no harías", ha señalado el presentador y director de Al Rojo Vivo.

De esta forma, ha destacado que es normal que la gente saque sus propias conclusiones. "Quiere un tribunal que cree que va a ser más favorable a sus intereses", ha señalado, recalcando que es "muy potente" que para eso haya hecho que renuncien cinco de sus compañeras.