DENUNCIA QUE NO SE ATIENDE LO VOTADO EN CATALUÑA

El periodista Ferran Casas asegura que "si se permite presentar un programa electoral que gana las elecciones y después no se puede aplicar y los políticos acaban en la cárcel, hay un problema". Ante esto, Cristina Pardo no ha dudado en responder: "Puedes prometer que vas a intentar impulsar un cambio legal que te permita llevar a cabo lo que estas prometiendo, pero ese paso intermedio es vital porque prometes algo que no se puede hacer".