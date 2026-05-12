Fernando Salvador, médico que atendió en España en 2017 un caso de hantavirus: "Entre las variantes americanas, solo la Andes ha demostrado transmisión entre personas"

Fernando Salvador, especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), aclara en Al Rojo Vivo algunas cosas clave sobre este virus. En el vídeo, todos los detalles.

Fernando Salvador es especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) y formaba parte del equipo que en 2017 trató a un ciudadano español que había estado en Nepal y se había contagiado de hantavirus. En este caso fue variante asiática, no la variante Andes, como ha ocurrido en el caso del crucero de lujo MV Hondius.

Tal como explica este experto, "el paciente estuvo viajando por Nepal durante cinco semanas y cuando vino aquí empezó a desarrollar síntomas y se pudo acabar diagnosticando una infección por hantavirus de una variante asiática".

Las diferencias entre las variantes tanto europeas como asiáticas, "se diferencian en el tipo de síntomas que da", explica Salvador. Esto es, "estas normalmente se desarrollan con fiebre hemorrágica y afectación renal, pero sin embargo, la letalidad que hay, según los estudios descritos, es mucho menor del 1%, aunque el número de casos que hay es mayor. Hay miles de casos declarados al año".

Por otro lado, un punto importante en estos casos, es que "en las variantes europeas y asiáticas no se ha constatado hasta el momento que haya una transmisión persona a persona", explica el experto, en cambio, en la variante andina o Andes, una de las variantes americanas del hantavirus y en este caso la afectada en el crucero que ha fondeado en Canarias, sí.

"Entre las variantes americanas, en la única que se ha constatado esto [trasmisión entre personas] ha sido en la variante Andes", afirma el doctor.

Otra de las preguntas clave en esta crisis, es si en variante andina, la variante que en este caso nos ocupa, es si puede haber supercontagiadores, esto es, gente que tenga una capacidad de expandir el virus de una manera más potente.

Según explica Salvador, "esto lo hemos aprendido con la experiencia en Argentina y en en Chile. En Argentina, hace unos años hubo un brote donde se contagiaron 34 personas a partir de tres que les llaman estos supercontagiadores".

Por otro lado, "también se sabe que hay factores de riesgo que aumentan el riesgo de transmisión, como sería por ejemplo el nivel de carga viral que tienen estas personas". Y también se ha visto que "aquellos que tienen una mayor inflamación a nivel hepático durante la infección pueden tener más riesgo de transmitir la infección a otras personas".

En cuanto al dispositivo, el experto destaca que "sobre todo ha primado la prudencia" y se ha hecho de forma correcta y prudente. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, donde nos cuenta más detalles de qué puede pasar con el positivo provisional del Gómez Ulla, añadiendo, como corroboran todos los demás expertos, incluidos los de la OMS, que "es normal que vayan apareciendo ahora algún caso más".

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