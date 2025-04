Fernando Berlín, sobre Ábalos y el caso Koldo: "Es muy turbio, lo que es seguramente es lo que parece"

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama Koldositúa al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como una figura "clave" para el rescate de la compañía aérea, Air Europa.

El escrito apunta que, a modo de agradecimiento, la trama Koldo pagó a José Luis Ábalos el alquiler de un chalé de lujo en el verano de 2020 por los movimientos que llevó a cabo el exministro para que el Gobierno rescatara a Air Europa con la entrega de 475 millones de euros públicos.

"Es muy turbio y lo que es, seguramente, es lo que parece", asegura el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com. Ahora bien, "no sé cómo dimensionar el impacto que puede tener todo esto para el Gobierno, porque ya no me cabe duda de que la salida de Ábalos del Ejecutivo, de la noche a la mañana, respondía a esto".

Sin embargo, "y ahora que conocemos el porqué de la salida del exministro, creo que en lugar de perjudicar a Sánchez le beneficia porque se actuó bastante rápido", concluye Berlín. En el vídeo podemos ver todos los detalles.