Felipe González, muy crítico de nuevo con Sánchez: "Yo, como no pude aprobar los Presupuestos, convoqué elecciones"

Felipe González se ha sentado por segunda vez en un año con Pablo Motos para analizar la situación política en España. El que fuera presidente del Gobierno ha vuelto a mostrarse muy crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De esta forma, ha destacado que él, en la situación de Sánchez ya habría convocado elecciones por no contar con los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, ha recordado que precisamente eso es lo que hizo.

"Yo, como no pude aprobarlos, disolví el Parlamento y convoqué elecciones. No digo que no tenga Presupuestos, es que ni siquiera los ha presentado", ha destacado, señalando que no sabemos "qué gastos ni qué ingresos" tenemos.

Por otro lado, sobre el debate acerca del aumento del gasto en defensa, el expresidente ha asegurado que él lo apoya, pero no comparte que la medida no pase por el Congreso. "No lo critico, al contrario, no quiero ser un país neutralizado en el que manden otros", ha explicado, dejando claro que "no tenemos más remedio" que tomar esta medida porque, de no hacerlo, "Putin va a llegar a la frontera de Algeciras".

Sin embargo, pese a estar de acuerdo con esto, ha confesado que no ve lógico que no sepamos de dónde sale el dinero ni de dónde lo aumentan. "Nos vamos a quedar sin saberlo porque no va a ir al Congreso a discutirse", ha lamentado.

Otro de los aspectos en los que ha sido muy crítico con el Ejecutivo de Sánchez, ha sido con las explicaciones que han dado sobre el apagón, señalando que al principio dijeron que era un sabotaje y luego, al ver que no, defendieron que se había "recuperado muy rápido". "Mire, el apagón fue más rápido", ha respondido, indicando que, aunque es cierto que tenemos que ir hacia las renovables, debe hacerse siempre y cuando se garantice que "no habrá un apagón un día si y uno no".

Por último, en términos generales, Felipe González también ha realizado una crítica sobre la polarización que vive el país, dejando claro que esto es algo que vine de arriba hacia abajo. "Propongo una tregua de insultos. Esa polarización está empezando a calar en la sociedad", ha advertido, pidiendo que "no nos tomen el pelo".