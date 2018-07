Xavier García Albiol: "La independencia de Cataluña es un suicidio"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmado que "la independencia en Cataluña es un suicidio". En su opinión, "hay que intentar mantener lo que nos hace fuertes. Tenemos que formar parte del gran proyecto que es España", ha explicado García Albiol. No osbtante, el alcalde de Badalona ha reiterado que Cataluña necesita "un sistema de financiación mejor, pero no es justo decir que España nos está robando". Según García Albiol, desde el punto de vista económico, social y cultural "la independencia de Cataluña no es una opción, es una temeridad".

Con respecto a las palabras de Wert, García Albiol ha opinado que "el ministro debería explicarse mejor en algunas cosas". "La perfección no existe y todo el mundo comete errores". Aunque, el alcalde ha querido hacer hincapié en que la situación que se está produciendo en Cataluña es "grave".

El líder de Solidaritat Catalana per la Indepèndencia, Alfons López Tena, también ha intervenido en el programa desde Barcelona. López Tena defiende la identidad de Cataluña como un estado propio. "Estamos dispuesto a luchar por ello y en dos o cuatro años lograremos que se haga la consulta", ha explicado. No obstante, la conversación con el líder político ha sido muy tensa y cortante en ciertos momentos, llegándose a producir algún enfrentamiento con los colaboradores. "Se debería permitir que votemos si queremos la independencia y ustedes no nos están dejando", ha señalado López Tena.