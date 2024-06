Una operación compleja

Había muchos sospechosos de la violación de Igualada y no fue fácil descartarlos. La víctima no se acordaba de nada. Los Mossos han contado en el juicio que llegó a acompañarlos haciendo el mismo recorrido que esa noche pero no sirvió de nada. Cuando por fin dieron con él, aún había ADN de la chica en su ropa.