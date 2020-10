El Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal han alcanzado un acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero para incluir la campaña navideña.

Sin embargo, el Gobierno no descarta prorrogar esta medida más allá de esta fecha. Así lo ha indicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que ha asegurado que "no se dejará atrás a ningún sector, empresa o trabajador".

"La comisión estudiará los datos con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a acompañar a todos los sectores y trabajadores que nos necesiten. No tendría sentido movilizar tantos recursos públicos para dejarlos caer en el peor momento", ha añadido al respecto.

Hay satisfacción por el acuerdo alcanzado porque se está salvando a las empresas, los trabajadores y la economía"

Preguntada por las críticas de algunos sectores empresariales que ponen en cuestión este último acuerdo, Yolanda Díaz ha recordado que "la patronal, CEOE y CEPYME, ha peleado duro y jamás suscribiría este acuerdo" si dejara atrás a algún "sector o empresa".

También se ha dirigido a los empresarios madrileños que se han posicionado contra el Gobierno por las nuevas medidas sanitarias que se aplicarán a partir del sábado. A ellos les ha pedido prudencia y "cautela" para "no incorporar más nerviosismo a la sociedad". "No estamos en marzo, no estamos paralizando la actividad económica", ha destacado.

En este sentido, la ministra Díaz ha insistido en que "hay satisfacción por el acuerdo alcanzado" porque "se está salvando a las empresas, los trabajadores y la economía". "Están protegidos con ingentes cantidades de recursos públicos".

En el último acuerdo alcanzado por Gobierno y agentes sociales se contemplan tres tipos de ERTE:

· Por fuerza mayor, que es el que se venía aplicando desde marzo y está muy centrado en el sector turísticos y los sectores más castigados por la pandemia.

· Por limitación de la actividad, dirigido a las empresas que hayan visto reducida su actividad por la limitación del aforo, pero no paralizada del todo. Afecta, sobre todo, al ocio nocturno y a la hostelería.

· Por impedimento, que es el que se aplicará en las empresas de cualquier sector que se vean afectadas por un rebrote o una decisión de confinamiento y tengan que cerrar el negocio por las restricciones sanitarias.

La reforma laboral

Durante su entrevista con Antonio García Ferreras, Yolanda Díaz también ha señalado que la reforma laboral se llevará a cabo en nuestro país porque "hay que cambiar la legislación para caminar hacia la estabilidad".

Lo ha hecho tras ser preguntada por las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha indicado que es momento de aprovechar el dinero europeo para abordar la reforma de las pensiones y del mercado laboral para atajar su dualidad.

"Nos lo está diciendo el FMI, la Comisión Europea y el Banco de España, que es clave la reforma laboral", ha señalado. "Si el Gobierno hubiera aplicado durante la pandemia la legislación del PP, habría habido despidos masivos y mucha pobreza", ha añadido.

Así, ha defendido que este "es un compromiso del Gobierno" porque el mercado laboral en nuestro país supone "una anomalía y no podemos seguir así".