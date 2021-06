Adelante Andalucía ha publicado un spot que no ha tardado en difundirse como la pólvora y ser comentado en redes sociales. La razón: la curiosa comparativa que hace entre Andalucía y la Comunidad de Madrid. "No cuela, nosotros queremos llamar la atención sobre el hecho de que se preste más atención a otras realidades del país, que no es solamente Madrid", ha apuntado en Al Rojo Vivo la dirigente de la formación andaluza, Teresa Rodríguez.

"Me parece que ha habido una polarización interesante en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el Gobierno central, de forma que toda la atención política e informativa se centra allí y en Cataluña", ha señalado Rodríguez, que ha insistido en que se echa de menos "ver otras realidades, como la de Extremadura, la de La Mancha o la de Andalucía", con problemas que, al fin y al cabo, "están apegados a las mayorías sociales del conjunto del país".

En cualquier caso, la líder de Adelante Andalucía ha querido dejar claro que este anuncio "no es contra el pueblo de Madrid", y ha ahondado en esta cuestión: "También en Madrid hay periferia; realidades que no aparecen y no estén en el centro de la política, y son los principales perjudicados del centralismo informativo". También ellos, según ha expresado Rodríguez, echan de menos "tener una visión más plural, y formar parte de discusiones políticas que resuelvan problemas de país, no solo el tira y afloja de las realidades locales".

"Aquí hemos visto en televisión la peatonalización del centro de Madrid, o cuando hay atasco en la Gan Vía, o cuando viene Filomena, pero también interesan realidades más cercanas, como la falta de infraestructura en Extremadura o los problemas con la financiación autonómica, que Andalucía tiene en común con el País Valenciano", ha razonado Rodríguez.

En este sentido, ha proseguido señalando que "esas realidades no suelen aparecer ni en los medios de comunicación ni en el centro del debate político de los gobiernos y de las instituciones de representación política". Por ello, desde su formación veían necesaria "una crítica saludable, en calve de humor y con mucho cariño para el pueblo de Madrid", pero sin perder de vista que el resto de territorios forman también de una realidad única que es España.