Toni Cantó: "Rosa Díez comete un error al negar la convergencia con Ciudadanos"

Toni Cantó, hasta ahora diputado de UPyD, ha hablado para 'Al Rojo Vivo' después de anunciar su renuncia a ser candidato de UPyD por la Comunidad Valenciana y a su escaño en el Congreso. Según ha dicho, tiene "sentimientos encontrados", se encuentra "emocionado, triste y también orgulloso".

Acerca de las razones de su salida, ha respondido que "no se entendía que UPyD no abriera la puerta a llevar a cabo acuerdos con otros" porque, apunta que "se pude gastar energía en determinar las diferencias que a hacer un trabajo proactivo y trabajar por llegar a acuerdos y puntos en común".

Sobre la convergencia con Ciudadanos, ha sostenido que el propio partido votó esta idea y se eligió no apostar por ella. En este contexto, Cantó interpreta que no es "la persona adecuada para encabezar el proyecto en la Comunidad Valenciana" debido a que no está "en esta línea".

Acerca de su periodo en el Congreso, Cantó ha detallado que siempre ha defendido que su manera de practicar política "es desinteresada, con independencia y sin necesitarla para vivir de ella". También ha subrayado que "quiere "trabajar como un afiliado más de partido par a intentar que el rumbo varíe en el próximo congreso extraordinario" que será después de las autonómicas y municipales.

"Nos hemos enviado algunos mensajes, pero no he hablado con Rosa Díez", ha respondido Cantó preguntado por su relación con la líder de UPyD. También ha insistido en que "ha fallado la manera de dirigir el rumbo del navío", todo en un "escenario político en el que se necesitan pactos y no un partido que de imagen de rocoso y antipático".



No obstante, Toni Cantó ha indicado que "las grandes personas también cometen errores", en relación a Díez.