Tomás Gómez: "El Ayuntamiento de Parla no tuvo capacidad para adjudicar obras del tranvía"

EL PP, SIN EMBARGO, DICE QUE MIENTE

El socialista Tomás Gómez ha insistido en su "honorabilidad" subrayando que no puede ser puesta en entredicho en el asunto del tranvía de Parla porque "el Ayuntamiento no tenía competencia para adjudicar las obras". Además, Gómez ha explicado que "Cospedal y Granados, que fueron presidentes del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, intervinieron en diferentes fases del proyecto". Una construcción en la que, según ha dicho, "el Ayuntamiento pagaba" mientras que otros municipios no.