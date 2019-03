Tania Sánchez: "El PP buscará debajo de las piedras para desacreditar a los que empujamos el cambio"

TRAS EL ARCHIVO DE SU CAUSA POR FALTA DE INDICIOS

La líder de Convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, ha valorado en 'Al Rojo Vivo' el archivo de la querella del PP por no haber indicios de delito: "Parece obvio que no era más que una querella política". Para Sánchez, el PP perseguía "un impacto mediático", y cree que no se va a dar por vencido: "Va a buscar debajo de las piedras desacreditar a los que empujamos el cambio". Sin embargo, para la exdiputada y exconcejal de IU, "hay una mayoría social de cambio en este país que dice se acabó el tiempo del PP".