Susana Díaz: "Yo no soy recambio de nadie"

HA AFIRMADO QUE VA A DEJARSE LA PIEL EN LA CAMPAÑA

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho que no tiene la vista fijada en lo que puede ocurrir después de las elecciones generales: "Yo no contemplo el escenario del día después del 20D". Ante la posibilidad de que pudiera llegar a asumir el liderazgo del Partido Socialista, Díaz ha respondido que ella no es recambio de nadie. Asimismo, ha apuntado la necesidad, para España, de que el PSOE.