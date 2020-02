Ante el avance de la epidemia de coronavirus, que deja ya más de 200 contagiados en el norte de Italia, donde en muchos lugares se han agotado las mascarillas. Pero, ¿sirven realmente para protegerse del contagio?

El doctor Antoni Trilla, especialista en Epidemiología, explica en Al Rojo Vivo que las mascarillas tiene varios usos, pero hay que saber cuáles y cómo usarlas. El primero de ellos es "proteger al personal sanitario, que es el que tiene que atender a estos pacientes".

El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona asimismo distingue entre diferentes tipos de mascarilla con diferente efectividad frente al contagio. "Si son mascarillas con un determinado nivel de filtración, más profesionales, pueden ayudar a personas muy debilitadas que tengan alguna otra enfermedad a intentar reducir el contagio", precisa.

En cambio, las "mascarillas normales, quirúrgicas, de este papel fino como los pañuelos de papel no son aislantes, no ayudan a filtrar salvo una pequeña proporción del aire que respiramos" y, por tanto, "no ofrecen una protección especial para evitar que inhalemos partículas o el virus".

Sí que ayudan, no obstante, a contener las gotitas de las toses o estornudos si el que la lleva es quien presenta síntomas. "Ayudan a que si o toso, estornudo o tengo cualquier tupo de síntomas, el aerosol que yo genero sea menor, porque tengo la boca literalmente tapada", precisa el especialista.

En cualquier caso, aclara, en estos momentos en España "no hay ninguna indicación de utilizar mascarillas" y los profesionales sanitarios que atienden en Urgencias las utilizan de todas formas en temporada de gripe, ante cualquier paciente con tos o fiebre. "Únicamente el personal sanitario que atiende a pacientes bajo sospecha de esta y otras enfermedades infecciosas que se transmiten por el aire tiene que protegerse adecuadamente", concluye.

¿Cuándo hay que ir al médico?

Por otra parte, el especialista considera que es muy probable que en España "acabemos teniendo algún caso o varios". ¿En qué momento habría que acudir al hospital si presentamos síntomas?

Antoni Trilla señala que "es muy importante primero mantener la calma y actuar con serenidad y sentido común". Con la situación actual, precisa, una persona que no viene de la zona de Italia en cuarentena o de China "no tiene un riesgo especial ni tiene que hacer nada más que consultar a su médico telefónicamente".

Cuando explique a los servicios sanitarios dónde ha estado y con quién "con toda probabilidad se le dirá que no tiene un riesgo especial y no hace falta que haga nada". "Tendrá la gripe o un resfriado", resume.

Únicamente aquellas personas que en el periodo de incubación establecido -14 días- hayan tenido contacto con un caso realmente demostrado de esta enfermedad o vengan de una zona considerada de alto riesgo serán sometidas a evaluación. "Si esta se considera suficientemente consistente, se les aísla y se les practican las pruebas", explica Trilla.