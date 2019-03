Sánchez: "El alcalde de Burgos es un cacique. Va hacer lo que él quiera"

Los vecinos de Gamonal mantienen sus protestas. Siguen sin fiarse del alcalde de Burgos. Norberto Sánchez, uno de los vecinos que trabaja en el barrio, afirma que el alcalde es un cacique que va a hacer lo que quiera. “Están dando tiempo y largas pero la gente no se va echar para atrás”. Considera que algunos medios están tratando el barrio como si fuese un barrio marginal y lo niega rotundamente. "Es un barrio obrero de gente humilde pero no marginal. Y es mentira que se estén quemando 200 contenedores. Es una barbaridad. Que se informen” afirma Sánchez que defiende las protestas y la indignación de los más jóvenes. “Los chavales se calientan, porque la gente se acaba calentando y la Policía también lo hace aunque a ellos les pagan para no hacerlo evidentemente. Están viendo como sus padres no pueden pagar la calefacción, no pueden pagar la comida, ¿cómo no van a tener ira y rabia’…Nos están quitando tanto que nos están quitando el miedo y cuando les quitas el miedo ya no tienen nada más que perder” subraya de forma contundente Norberto.

El Alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha afirmado en Espejo Público que van a darse unos días “para analizar de nuevo y hablar con la plataforma para llegar a un acuerdo para ser capaces de ver en qué aspectos coincidimos”. Según Norberto, estas palabras simplemente demuestran que es “un cacique" que quiere hacer lo que él quiere. "Este proyecto del bulevar estaba en las elecciones pero no se explicó nada. En cuanto explicaron lo que iban a hacer, la gente empezó a protestar. No pueden cerrar escuelas porque faltan 13.000 euros y dejarse una millonada en algo que no nos han explicado cual es el beneficio. Además, hay solares abandonados donde se podrían hacer muchísimos aparcamientos superiores pero no interesa porque no hay dinero que sacar”.

Norberto defiende a la gente de su barrio y recuerda que están haciendo protestas pacíficas desde noviembre del año pasado "sin hacernos caso y es normal que la gente se acabe revolucionando”. Agradece a las ciudades que les están dando apoyo.