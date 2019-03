Rosa Díez: "No quiero que dimita Ana Mato antes de dar explicaciones"

Rosa Díez, portavoz de UPYD, recuerda que el miedo que empieza a tener la población se debe combatir con información veraz y transparencia. "Se han producido una serie de errores, hay que aceptarlo y asumirlo. El comportamiento, hasta el momento, no ha sido responsable", explica la líder de UPyD. Insiste en que quién debería dar información en tiempo real, no lo está haciendo.

Díez afirma que la ministra de Sanidad, Ana Mato, tiene responsabilidad política y que por ello va a comparecer en el Congreso. Sin embargo, cree que sería necesario que algún experto en la materia del virus diera información puntual para combatir la incertidumbre de la población.

Considera que la dimisión de Ana Mato no es la prioridad ahora mismo, sino que acuda al Congreso a dar las explicaciones políticas oportunas. "No quiero que dimita Ana Mato antes de dar explicaciones, una dimisión ahora no tranqulizaría a los ciudadanos".