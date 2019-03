Rosa Díez: "A la gente le están vendiendo que hay sólo cuatro platos en el menú"

SUGIERE QUE SE ESTÁ MANIPULANDO EL VOTO DE LA GENTE CON SOLO CUATRO PROPUESTAS

La exportavoz de UPyD reivindica "tener presencia en el debate: es un derecho de los ciudadanos". En este sentido, se pregunta: "¿Cómo se compensa a un partido al que no has llevado al debate?". Sobre la violencia de género, Rosa Díez dice no compartir "en modo alguno" lo que defiende Ciudadanos.