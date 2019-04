Rodríguez Ibarra, sobre las primarias del PSOE: "Es un castigo a la inteligencia escuchar lo mismo por parte de tres candidatos"

NO CREE QUE EL PARTIDO VAYA POR BUEN CAMINO

"Las primarias en un partido como el PSOE no tienen sentido", afirma el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que confiesa estar "saturado" por la campaña a las primarias del PSOE. "Llevo meses escuchando decir las mismas cosas. Todo es mentira, no se van a ayudar", añade. Ibarra no entiende que ahora los "trapos sucios" del partido se laven fuera de casa.