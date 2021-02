"Nunca se puede justificar la violencia, nunca". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado clara su postura ante la falta de reprobación por parte de Unidas Podemos a los disturbios vividos durante los últimos días por la detención del rapero Pablo Hasél.

"Lo que en ningún caso es aceptable en una democracia plena es la violencia, porque no es libertad de expresión, va contra la seguridad ciudadana. No se puede aceptar o justificar la violencia", afirma la ministra.

Para Robles, no se trata de "estar o no estar en el Gobierno". "No comparto el silencio ante la violencia", ha insistido la ministra, que defiende que "la violencia nunca es el camino".

Robles ha respondido también a las palabras de Rafa Mayoral, que reprobaba los homenajes a la Divisón en la calle y en el Ejército, homenajes que la ministra afirma que "son un bulo". "El señor Mayoral está muy poco enterado de lo que pasa en los cuarteles; lee algunos tuits que se han demostrado que son bulos. Se tiene que preocupar de lo suyo. En el Ejército, cuando hay un comportamiento que se sale de la normalidad democrática, se toman las medidas que hay que tomar con arreglo a la ley", agrega.